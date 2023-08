Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Deconstructeam

Genre : Narratif

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Russe / Chinois.

Vous incarnez Fortuna, une sorcière exilée sur un astéroïde qui a conclu un pacte interdit avec une certaine créature dans l'espoir de retrouver sa liberté. Reprenez contact avec vos amies et consœurs après 200 ans d'exil, rencontrez de nouvelles sorcières et utilisez les cartes que vous avez créées pour explorer le passé et l'avenir de chacune. Préparez-vous à explorer la complexité des intérêts qui gravitent autour de votre loge et qui mèneront à une intrigue politique déterminante pour le destin de la communauté cosmique des sorcières.