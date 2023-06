Éditeur : Devolver Digital

Développeur : No Brakes Games

Genre : Aventure/Action

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais

Plus grande, plus tordue et plus décalée que jamais : Human Fall Flat 2 est la suite du sensationnel jeu de plateforme et de puzzle. Découvrez de nouveaux niveaux, des personnages personnalisables et les plus grosses tranches de rigolade basées sur les lois de la physique.Chaque niveau regorge de nouveaux jouets et appareils à manipuler pour résoudre des puzzles diaboliques, que vous jouiez en solo ou avec jusqu'à huit amis.Le nouveau moteur physique, les nouvelles interactions et les nouvelles mécaniques rendront chaque partie unique et plus dynamique que jamais. Avec ses commandes repensées, ses graphismes uniques et sa musique aux petits oignons, Human Fall Flat 2 offre une expérience absolument délirante et sans égale !