Éditeur : Dear Villagers

Développeur : Sunnyside Games

Genre : Action/Plateforme

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 7 Juin 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois / Portugais.

Après un voyage éprouvant sur une mer agitée, Ardeshir, soldat de la Flamme éternelle, retourne sur Nahran, son île natale recouverte d'une étrange Brume. Pour la repousser et s'y frayer un chemin, Ardeshir devra brandir les pouvoirs de la flamme. Mais dans la Brume se cachent aussi de terrifiantes menaces et de puissantes compétences qui se dévoileront à celles et ceux qui oseront percer ses mystères.​