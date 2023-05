Éditeur : Team17

Développeur : Moi Rai

Genre : Aventure/RPG

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Russe / Italien / Chinois.

Extension : Relics of Chaos

Disponible / Gratuite

L'extension introduit les reliques, un nouveau type d'équipement puissant, qui offre aux gardiens de monstres des capacités et des effets améliorés pour les aider dans leur aventure visant à sauver le sanctuaire de monstres en question.



Trente-neuf reliques surchargées sont présentes dans " Reliques du Chaos ". En mode Relique, chaque zone contient une Relique aléatoire, cachée dans un coffre aléatoire à côté d'objets normaux. Les reliques aléatoires peuvent également être obtenues auprès d'un nouveau PNJ une fois le rang de Maître gardien atteint en Arène.



Cinq nouvelles compétences ont également été ajoutées à la mise à jour :

Frappe statique : Le premier coup ne rate jamais et inflige 15 % de dégâts supplémentaires lorsqu'il n'est pas critique.

Riposte : Contre-attaque avec 300 % de défense et triplement des chances de déclencher des effets de coup.

Soutien de choc : Les actions ne causant pas de dégâts appliquent un choc à deux ennemis aléatoires.

Heavy Hitter (frappe lourde) : Le monstre gagne 1 % de dégâts critiques par tranche de 20 points de défense.

Echo de guérison : Lors de l'utilisation d'une action de soin à cible unique, soigne également un autre allié dont les points de vie sont les plus bas à hauteur de 35% du montant total de soins de cette capacité.

Embarquez pour une aventure épique où vous pourrez utiliser les pouvoirs des monstres collectionnés et de l'équipe formée pour progresser dans un monde gigantesque. Au cours de votre quête pour devenir le gardien de monstres suprême, vous découvrirez l'origine d'un mystère qui menace la paix entre les humains et les monstres.