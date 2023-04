Les joueurs prennent le contrôle de héros possédant diverses compétences à combiner pour varier leur expérience. Ils peuvent se servir d'armes trouvées au hasard pour explorer des niveaux aléatoires. Vous pouvez jouer à ce jeu en solo ou en coopération (jusqu'à quatre joueurs).Dans ce jeu, chaque niveau est généré aléatoirement. À chaque nouveau départ, vous profiterez d'une toute nouvelle expérience. Vous découvrirez des talents de héros, des armes, des objets, des points de réapparition et des rythmes de combat différents, propres à chaque niveau.

posted the 04/24/2023 at 04:45 PM by nicolasgourry