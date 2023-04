Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Free Lives

Genre : Stratégie

Disponible sur PC/Mobile/Netflix

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Italien / Arabe / Polonais / Espagnol / Suédois / Thaï / Turc.

Par le développeur de Broforce et Gorn.Terra Nil est un jeu qui consiste à changer une terre stérile et sans vie en un écosystème riche et prospère. Transformez des sols morts en prairies fertiles, nettoyez des océans pollués, plantez des forêts luxuriantes et créez un habitat idéal pour les animaux. Ensuite, recyclez vos structures pour effacer toute trace de votre passage. Partez à la reconquête d'un environnement ravagé.