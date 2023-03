Éditeur : Yacht Club Games

Genre : Plateforme

Disponible sur PC/Switch

Prévu PS4/XOne

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Néerlandais / Portugais / Chinois.

DLC : Fate and Fortune / Gratuit

Disponible uniquement sur PC

Il arrivera par la suite sur consoles.

Lorsque Drill Knight et son ignoble équipe de creuseurs détruisent le camping paisible de Shovel Knight et volent son butin, il attrape sa fidèle lame de pelle et commence à creuser après eux !