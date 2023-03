Éditeur : Bloober Team

Développeur : Bloober Team / Anshar Studios

Genre : Horreur

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : Juin 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Portugais / Coréen / Polonais / Russe / Turc.

Basé sur Layers of Fear et Layers of Fear 2, mais avec un nouveau récit surprenant et du contenu inédit.-Le jeu utilisera l'Unreal Engine 5, il supportera le ray tracing, la technologie HDR et la résolution 4k.-La toile attend son dernier coup de pinceau. La scène attend son interprète. Le roman a besoin d'un dernier chapitre. Il est temps d'affronter vos peurs. Une. Dernière. Fois.« La seule chose importante que tu aies désirée… ACHÈVE-LA. »Explorez un manoir victorien recouvert d'œuvres d'art du Peintre, dont la santé mentale s'effondre et craque tout comme une vieille peinture à l'huile sur une toile. Fouillez la maison en perpétuel mouvement en quête du matériel requis pour achever votre chef-d'œuvre, et ce, tout en essayant d'échapper à votre passé.