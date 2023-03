La Grande Guerre a balayé les humains de la surface de la Terre. Il ne reste aujourd'hui que des robots d'entretien délabrés et des lézards humanoïdes nés des retombées nucléaires.Notre histoire suit Delta, un petit robot d'entretien. Comme les autres, il tente de survivre dans cet environnement impitoyable. Il est jour contraint de partir explorer un vaste monde post-apocalyptique, à la recherche de son ami disparu. Petit, mais rusé, il devra mettre en œuvre une débauche d'astuces pour surmonter les obstacles et les défis du voyage.

