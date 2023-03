Incarnez le Fantôme du prince du Royaume de Midra, possédez les personnages ennemis et absorbez leurs compétences uniques pour combattre la présence maléfique qui a corrompu vos terres.La réalité et l'au-delà sont désormais entremêlés : vainquez les armées du Chaos pour sauver le peuple du Royaume de Midra des envahisseurs démoniaques.

Éditeur : 505 Games Développeur : Kids With Sticks Genre : Action/Rogue-Like Disponible sur PC/PS5/XSX Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Russe/Chinois/Portugais.

posted the 03/07/2023 at 06:55 PM by nicolasgourry