Éditeur : Wired Production

Développeur : Oiffy / Wolf & Wood Interactive

Genre : Narration/Réflexion

Prévu sur PC/Quest/PSVR2/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 30 Mars 2023

Langues : Français / Anglais / Russe / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen / Japonais / Italien / Polonais / Portugais.

Kurt travaille pour l'un des plus grands détaillants au monde et va devoir choisir entre capitalisme ou activisme. Ayant voué sa vie au travail, la loyauté de Kurt est mise à l'épreuve lorsqu'un groupe d'activistes lui demande de démanteler Jüngle de l'intérieur.À bord de sa capsule Jüngle volante fournie par l'entreprise et armé de son pistolet Jüngle multifonctions, Kurt expédie un nombre incalculable de produits depuis un centre de distribution de la taille de la ville engloutie de Manhattan.Kurt (interprété par Ólafur Darri Ólafsson) a voué sa vie à Jüngle, avec son co-bot, Skew (Jason Isaacs) pour lui tenir compagnie. Mais lorsque le groupe d'activistes S.P.E.A.R. demande de l'aide à Kurt pour démanteler Jüngle de l'intérieur, celui-ci découvre de force la face cachée de son employeur.