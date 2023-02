Éditeur : Modus Games

Développeur : Aurogon Shanghai

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 25 Avril 2023

Langues : Français / Anglais / Italien/ Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Une des divinités suprêmes créa ce vaste monde appelé Engardin, qui foisonne de merveilles naturelles : des volcans gigantesques, des canyons escarpés, des mers profondes et une tour qui s'élance dans les nuages...Au cours de votre périple, vous rencontrerez des créatures fantastiques : des bêtes géantes errant dans le feu et des esprits rôdant dans les profondeurs de labyrinthes complexes... Faites connaissance avec vos nouveaux amis, découvrez leur passé et leurs intentions.Engardin regorge de secrets mystérieux. Partez à l'aventure et explorez sans peur là où bon vous semble. Découvrez les histoires qui relient les zones entre elles, percez les mystères d'un passé trouble et dévoilez la vérité sur le monde que vous parcourez.