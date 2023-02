Éditeur : Modus Games

Développeur : Rain Games

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : Printemps 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Chinois / Coréen / Japonais / Portugais / Russe.

Lumina, une jeune Teslamancienne, se retrouve bloquée après l'écrasement de son dirigeable à Wyrmheim, une terre éloignée et perfide au nord. Embarquez dans une aventure dangereuse, explorez une gigantesque tour abandonnée qui domine une vallée au bord d'un fjord, dans une quête pour ramener Lumina à la maison et retrouver sa famille.Utilisez des pouvoirs électromagnétiques pour survivre aux dangers d'une terre sauvage et indomptée.Défendez-vous contre les vikings pillards, affrontez des bêtes horribles inspirées de la mythologie nordique et triomphez contre des boss épiques !Au fur et à mesure de votre voyage, vous découvrirez de nouvelles compétences et de nouveaux équipements nécessaires pour découvrir les secrets de la terre et plonger dans le sombre passé des ancêtres de Lumina.