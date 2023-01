Par le développeur deDans le monde opprimé de Vengeful Guardian : Moonrider, l'humanité trouve un héros improbable. Après avoir construit une armée de super soldats comme armes de guerre, les autoritaires scellent involontairement leur propre destin en mettant en ligne le guerrier ninja connu sous le nom de Moonrider. Conçu comme un outil pour préserver l'État totalitaire, le Moonrider rejette son objectif et mène une bataille sans relâche pour se venger de ses créateurs et de ses camarades super soldats.

Éditeur : The Arcade Crew Développeur : JoyMasher Genre : Hack 'n' Slash/Plateforme Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch Langues : Anglais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / Italien.

posted the 01/12/2023 at 08:45 PM by nicolasgourry