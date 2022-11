Éditeur : Cellar Door Games

Développeur : Cellar Door Games

Genre : Rogue-Like/Metroidvania

Disponible sur PC/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Dans ce jeu, c'est votre lignée qui vous définit ! Dépensez l'héritage de vos parents pour agrandir votre manoir familial, afin que vos enfants aient de meilleures chances de survie. Chaque enfant est unique et possède ses propres traits et capacités. Votre fille pourrait être une rôdeuse ou encore être vegan. Vous n'aurez jamais deux fois la même expérience de jeu. Dans Rogue Legacy 2, vous avez la liberté de jouer comme vous le souhaitez : allez-y à fond et plongez immédiatement dans les profondeurs d'un monde généré aléatoirement, ou prenez votre temps pour améliorer votre personnage jusqu'à ce qu'il soit prêt à relever de nouveaux défis.