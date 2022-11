Sur une lune désolée appelée Lorian, une nécro-armure se réveille d'un long sommeil. Elle est parée au combat, mais sa mémoire est vide, et elle ignore quel est son but. Il semble y avoir chose de nouveau en elle...

Éditeur : Humble Games Développeur : Old Moon Genre : Metroidvania Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Espagnol.

posted the 11/03/2022 at 04:35 PM by nicolasgourry