Jumpship est un studio de jeu indépendant fondé autour d'une IP originales de Chris Olsen et érigé en collaboration avec l'ex-CEO et co-fondateur de Playdead, Dino Patti.À la suite d'une catastrophe vous devez trouver les moyens pour réunir votre famille à nouveau. Somerville est une aventure de science-fiction basée sur les répercussions intimes d'un conflit à grande échelle.

