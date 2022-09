Éditeur : Team 17

Développeur : Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team

Genre : Shoot ’em up/Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 29 Novembre 2022

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

La métropole autrefois paisible a été assiégée par une menace mystérieuse et son armée implacable de golems de guerre. Ici, il incombe à la protagoniste - Rayne - d'être nommée Knight Witch et d'utiliser ses pouvoirs pour riposter et sauver ceux qu'elle aime.