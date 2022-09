Éditeur : SOEDESCO

Développeur : Indigo Studios / Interactive Stories

Genre : FPS/Horreur

Prévu sur PC/PS5/PS/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 28 Octobre 2022

Langues : Français / Japonais / Italien / Allemand / Arabe / Tchèque / Danois / Néerlandais / Anglais / Finnois / Hongrois / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Russe / Suédois / Chinois / Turc.

Dans les années 70, un régime totalitaire appelé le Ministère régnait d'une main de fer. Pendant cette période, ils ont commis de nombreux actes inhumains et abjects, mais ce temps est révolu. Désormais, ils veulent intégrer l'Union européenne.Vous incarnez un agent répondant au nom de code "Desmond". Le Ministère vous envoie récupérer et détruire des documents secrets dans le domaine d'Oack Grove, documents compromettants sur les horribles activités du passé. Lors de ce voyage, vous ferez une découverte plutôt déplaisante et affreuse : le projet Alpha.