Dans un siècle, les ressources du monde se sont taries ; l'écosystème de la Terre, irrémédiablement modifié par un météorite qui l'a frôlée. L'humanité a été scindée en deux groupes : ceux qui sont partis pour élire domicile dans une colonie spatiale baptisée « Arche orbitale ». Et les autres, qui sont restés sur Terre, dans une installation appelée « le Refuge ».Ultime espoir de l'humanité, une expérience menée par des civils du Refuge s'est toutefois soldée par un échec cuisant, entraînant la disparition de toute vie ici-bas. Pendant ce temps, l'Arche orbitale a déployé des expéditions sur Terre dans l'espoir vain d'y dénicher des ressources. En orbite autour de la Terre, Age, un jeune guerrier armé d'épées, ne trouve aussi signe de vie à la surface et décide alors de se rendre sur place. Accompagné d'Helvis (son androïde en lévitation), il doit trouver un artefact : la clé, indispensable à la survie de l'être humain.

posted the 09/20/2022 at 08:15 AM by nicolasgourry