Éditeur : Yacht Club Games

Genre : Plateforme

Prévu PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 23 Septembre 2022 (PC/Switch)

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Néerlandais / Portugais / Chinois.

Lorsque Drill Knight et son ignoble équipe de creuseurs détruisent le camping paisible de Shovel Knight et volent son butin, il attrape sa fidèle lame de pelle et commence à creuser après eux !