Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Massive Monster

Genre : Action/Rogue-Like

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

The Lamb has blessed 1 MILLION players in our first week!

L'Agneau a béni 1 MILLION de joueurs lors de notre première semaine !

We are eternally grateful for your devotion and our team is committed to improving the game with tweaks, fixes and free major content updates (des mises à jour majeures de contenu gratuites).

This is only the beginning as there's so much room for this Cult to grow!

Twitter

Dans la peau d'un agneau possédé qui a échappé à l'abattage par un étrange inconnu, et qui n'a pas d'autre choix que de payer sa dette en établissant un culte en son nom. Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté de fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable.