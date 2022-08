Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Massive Monster

Genre : Action/Rogue-Like

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 11 Aout 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Dans la peau d'un agneau possédé qui a échappé à l'abattage par un étrange inconnu, et qui n'a pas d'autre choix que de payer sa dette en établissant un culte en son nom. Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté de fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable.