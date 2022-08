Éditeur : Team 17

Développeur : Wonderscope

Genre : Gestion

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 27 Septembre 2022

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.

Prenez le train en direction de la ville de Hokko, et installez-vous dans votre nouvelle maison !Ce village silencieux a besoin de vous pour devenir une charmante ville bucolique appréciée de tous. À l'aide de votre marteau et d'un peu de peinture, c'est à vous de créer, construire et décorer les maisons de tous vos nouveaux amis !