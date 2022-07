Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : BlueTwelve Studio

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Néerlandais.

L’action se déroule sous les néons des ruelles d’une cyber-cité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Explorez les environs, défendez-vous contre des menaces inattendues et résolvez les énigmes de ce lieu inhospitalier qui n’héberge que de modestes droïdes et des créatures dangereuses.Découvrez cet univers à travers les yeux d’un chat errant et interagissez avec l’environnement de façon ludique. Soyez furtif, agile, farfelu et parfois aussi pénible que possible avec les curieux habitants de ce monde étrange.En chemin, le chat se liera d’amitié avec un drone volant se présentant sous le nom de B-12. Avec l’aide de son nouveau compagnon, il essaiera de trouver un moyen de s’enfuir.