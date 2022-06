Incarnez un improbable trio de criminels cherchant à pénétrer et exposer les sinistres secrets d'une mégacorporation dirigée par un milliardaire malveillant.

Éditeur : Team17 Développeur : BKOM Studios Genre : Point and click Prévu sur PC Date de sortie : 2022 Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Chinois / Coréen.

posted the 06/12/2022 at 05:35 PM by nicolasgourry