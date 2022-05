Éditeur : Raw Fury

Développeur : OTA IMON Studios

Genre : Action/RPG

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 10 Mai 2022

Langue : Japonais / Anglais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / Russe / Chinois.

L'histoire de trois anciens criminels à un point critique de leur vie. Ayant hérité d'un vieux mécha baptisé Cowboy, ils se réunissent pour participer au championnat le plus prestigieux du monde : l'Ultimate Golden God.Chaque membre de l'équipe apporte sa propre expertise pour se préparer au mieux à affronter les plus redoutables adversaires. Entre Duque le mécano, Knife Leopard le pilote et Dominic Shade l'homme à tout faire, le groupe est paré à toutes les éventualités...Jusqu'à ce que leur simple objectif de faire de l'argent cède la place à une profonde et intense réflexion sur leurs vies, leurs choix passés et leur inévitable destin.