Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Leonard Menchiari / Flying Wild Hog

Genre : Action

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Le maître vient de mourir. Son élève, le jeune Hiroki a promis de protéger la ville et ses habitants contre toutes les menaces. Le cœur déchiré par le chagrin mais lié par sa promesse, le samouraï solitaire s'exécute. Il va devoir voyager par-delà la vie et la mort pour aller au bout de lui-même et décider de la voie qu'il souhaite emprunter.