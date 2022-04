Éditeur : Pathea Games

Développeur : Pathea Games

Genre : Simulation/RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 26 Mai 2022 (PC/Accès Ancicipé)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Chinois / Espagnol / Japonais / Thaï / Coréen / Portugais.

My Time at Sandrock, tout comme My Time at Portia, se déroule dans un monde post-apocalyptique, 300 ans après que le Jour du Désastre a détruit la plupart des technologies modernes.Après avoir accepté une offre d'emploi pour devenir l’artisan.e le ou la plus récent.e de Sandrock, vous arriverez dans la ville-état sauvage et robuste, où ce sera à vous et à vos fidèles outils de redonner à la communauté sa gloire d'antan. Rassemblez des ressources pour construire des machines, devenez ami avec les habitants et défendez Sandrock contre les monstres, tout en sauvant la ville de la ruine économique !