Éditeur : Curve Games

Développeur : Neon Giant

Genre : Action

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Chinois /Coréen.

Bienvenue dans l’Arcologie du groupe The Ascent, une mégalopole dirigée par des corporations et peuplée de créatures venues des quatre coins de la galaxie. Vous incarnez un simple travailleur, réduit en esclavage par la multinationale qui contrôle tout et tout le monde dans votre district. Un jour, vous êtes soudain pris dans un tourbillon d'événements catastrophiques : le groupe The Ascent s'effondre pour une raison inconnue, menaçant ainsi la survie de votre district. Vous devez prendre les armes, et embarquez alors dans une nouvelle mission afin de découvrir ce qu'il s'est réellement passé.