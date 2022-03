Éditeur : The Arcade Crew

Développeur : 1P2P

Genre : Beat them all/RPG

Disponible sur Stadia/PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Anglais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Russe.

Parcourez le monde des humains et celui des Gobelins, tous deux peuplés de hordes d’ennemis mais aussi de rencontres inattendues et d’amitiés qui ne demandent qu’à naître.Lancez vous corps et armes à la poursuite de votre père adoptif à travers des donjons épiques du royaume des Gobelins. Dégotez-vous une armure de choc et un arsenal suffisant pour venir à bout des hordes d’ennemis et de boss qui vous attendent de l’autre côté du portail.