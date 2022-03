Éditeur : Sloclap

Développeur : Sloclap

Genre : Action

Disponible sur PC/PS5/PS4

Langues : Anglais / Chinois / Néerlandais / Français / Allemand / Italien / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Turc.

1 Million d'exemplaire vendu en 3 semaines

-Plus de 10 millions d'heures ont été jouées.

-Plus de 45% des joueurs ont terminé le deuxième niveau difficile du jeu.

-Plus de 150 000 joueurs ont déjà suffisamment maîtrisé le kung-fu pour battre Yang, le principal antagoniste du jeu.