Éditeur : WayForward

Développeur : WayForward / 13AM Games

Genre : Beat them all

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/Stadia

Date de sortie : Mars 2022

La bataille entre monstres géants a commencé dans ce Beat them all kaiju à défilement latéral inspiré des mangas !Des créatures titanesques connues sous le nom de Nephilim ont envahi la Terre, et le seul espoir de les arrêter est DAWN, qui libère ses propres combattants colossaux pour se défendre contre les hordes ennemies !