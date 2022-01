Éditeur : DrinkBox Studios

Développeur : DrinkBox Studios

Genre : Action/RPG

Disponible sur PC/XSX/XOne

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol.

Par le développeur de Guacamelee! 1 + 2.Jim Guthrie (Superbrothers : Sword & Sworcery EP / Below) est le compositeur de la bande son.Vous incarnez Personne, un quidam dépourvu du moindre trait distinctif… hormis celui de pouvoir se transformer à l'envi en LIMACE, en FANTÔME, en DRAGON et BIEN PLUS encore...