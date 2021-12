Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Four Quarters

Genre : Aventure

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 9 Décembre 2021

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois.

-Le jeu sortira sur Switch en version démat et physique -

Trailer du Gameplay La Liche a précipité le monde dans une boucle temporelle et plongé ses habitants dans un chaos sans fin. Brandissez un paquet de cartes mystiques en constante évolution et domptez-en la puissance incommensurable pour positionner des ennemis, des bâtiments et des obstacles naturels qui se dresseront sur le chemin de notre héros téméraire lors de ses expéditions infinies. Récupérez du butin pour équiper chaque classe de héros et aider ces guerriers chevronnés à affirmer leur suprématie sur le champ de bataille, puis agrandissez le camp des survivants pour tirer un peu plus votre épingle du jeu au cours de chaque aventure se déroulant au sein de la boucle. Vous seul pouvez briser ce cycle sans fin de désespoir... mais pour cela, vous devrez débloquer de nouvelles classes, des cartes inédites, ainsi que des avantages exclusifs et des gardiens perfides.