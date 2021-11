Éditeur : Riot Forge

Développeur : Choice Provisions

Genre : Ryhtme/Action

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen / Japonais / Turc / Polonais / Portugais / Chinois / Vietnamien.

Contrôlez Ziggs, le yordle spécialiste des Hexplosifs, et mettez les quartiers de Piltover sens dessus dessous.Suivez la musique pour bombarder, bondir et bouger en rythme, esquivez les obstacles, désarmez les ennemis et allumez les mèches d'un chaos magistral. Semez la pagaille et ce rabat-joie de Heimerdinger pour donner naissance à votre rêve : la plus grosse bombe que le monde ait jamais vue !Servez-vous du Système de Chaos libre pour déclencher des explosions spontanées et récolter des points bonus... tout en échappant aux rabat-joie qui vont comprendre à quel point ils ont tort.