Éditeur : PQube

Développeur : Innovina / StudioKiku

Genre : Casse-tête/Aventure

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Prévu sur PS4/XOne

Date de sortie : 2 Décembre 2021

C'est votre dernier jour de travail, il est temps de ranger vos affaires et rentrer chez vous... mais une anomalie cosmique pèse sur vous de toute sa force oppressante et dérangeante. Perdu face au cosmos, vous savez juste que vous devez retourner auprès de votre famille au plus vite.