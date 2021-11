Éditeur : Thunderful Publishing / Headup

Développeur : Monokel

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 7 Décembre 2021

Vous incarnez la petite Corneille. Cette jeune héroïne essaie d'échapper à un monde dystopique brutal où l'oppression et la violence la placent tout en bas de l'échelle sociale.Perdue dans un vaste réseau de tours s'élevant des ténèbres, Corneille l'aventurière devra éviter des pièges mortels et sauter sur des structures fragiles, tout en faisant attention à ne pas se faire repérer par des gardes prêts à l'abattre. Elle voyagera vers les sommets les plus brillants de la ville et plongera dans ses profondeurs les plus sombres au cours de son voyage, découvrant son destin parmi le dernier peuple encore libre.L'architecture saisissante de White Shadows et son design monochrome époustouflant se combinent pour créer une atmosphère incroyable. C'est un monde où les mensonges de l'élite sont placardés sur ses murs, où des jeux cruels servent à garder le peuple sous contrôle et où tout espoir semble perdu.