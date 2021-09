Éditeur : Electronic Arts

Développeur : Zoink / Thunderful

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Japonais.

Vous incarnez Paire, une petite fille sans un sou à la recherche de sa sœur bien-aimée. Accompagnée de Décisse, un étrange dé vivant, Paire devra apprendre à maîtriser le chaos d’Aléa pour dévoiler les secrets d'un conte baroque au message moderne.Arpentez les pavés du mystérieux pays d'Aléa, rencontrez ses citoyens imprévisibles, accomplissez des quêtes périlleuses et livrez de terrifiantes batailles. Apprenez à maîtriser un système de combat unique et explosif à base d’actions tactiques, de cartes à collectionner et de dés. Pour venir à bout des arènes de jeux géantes où la configuration du plateau change à chaque lancer de dés, vous n’avez qu’une solution : vous adapter ! Mettez toutes les chances de votre côté et lancez-vous sur les routes de cette sombre contrée où seuls les plus braves peuvent espérer survivre.