Éditeur : BANDAI NAMCO

Développeur : Tarsier Studios

Genre : Aventure

Dispo sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Chinois / Espagnol / Polonais / Russe.

Disponible sur PC/PS5/XSX

Le jeu passe en 4K.

Les joueurs possédant Little Nightmares II bénéficient d'une mise à jour gratuite avec l'Enhanced Edition.

L'Enhanced Edition s'accompagne d'optimisations visuelles telles que des reflets en ray tracing, des ombres volumétriques enrichies et un niveau de détail plus élevé, avec notamment plus de particules interactives.

Profitez d'une immersion encore plus profonde dans le monde de Little Nightmares II grâce au nouveau mixage audio immersif en 3D, disponible en 5.1 et en 7.1.

-Mode Beauté (30FPS / 4K / Ray tracing optimisé)

-Mode Performance (Résolution dynamique jusqu’à 4K / 60FPS / Ray Tracing).

-Pour les versions PS5/XSX, il faut posséder les versions PS4/XOne-