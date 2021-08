En tant que membres d'une famille de traditions mystiques chasseurs, vous et votre cousine Luridia parcourez séparément le pays à la suite de rumeurs de pouvoir occulte. Après avoir découvert une fosse démoniaque dans un village voisin, les lettres autrefois prolifiques de Luridia se taisent.Quelque chose a terriblement mal tourné.

posted the 08/24/2021 at 05:40 PM by nicolasgourry