Éditeur : Gun Media

Développeur : Bloober Team

Genre : Aventure/Horreur

Disponible sur PC/PS4/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 20 Mai 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Polonais / Russe / Portugais / Japonais.

Le premier Layers of Fear est sortie sur PC/PS4/XOne/Switch.A la narration de Layers of Fear 2 nous aurons Tony Todd (l'acteur qui a incarné Candyman).Toutes les caméras sont braquées sur vous, au centre de la scène. Pas sur votre personnage. Car le personnage, c'est vous. Le rôle que vous jouez vous colle à la peau. Il a été écrit sur mesure. Seul le silence vous accueille. Aucun réalisateur pour vous aboyer des ordres. Aucune injonction à incarner une autre version de vous-même. La fièvre du jeu vous emplit le cœur, mais les pages du script sont complètement vierges.Votre passé a façonné le personnage que vous êtes et vous a donné les outils nécessaires à l'exercice de votre art. Ce même passé a creusé de profondes cicatrices. Pas sur la chair, que vous donnez à voir au reste du monde, mais en un endroit si enfoui en vous qu'il en a perdu toute forme. Vous refoulez ces souvenirs, mais laissez vos expériences vous dicter qui, ou ce que vous devez incarner.Tandis que vous vous tenez en silence sous la lumière du projecteur, l'obscurité vous entoure. Le seul son que vous percevez au-delà du battement de votre cœur est celui, lointain, des vagues qui viennent s'écraser contre la coque ainsi que celui des caméras pointées sur vous, cherchant à capturer cet instant pour l'éternité.Au loin, une voix s'élève, grave et impérieuse. Joue.Quel rôle choisirez-vous ?