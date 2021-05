C'est une simulation de station spatiale.Vous incarnez un explorateurs qui cherche à construire de nouvelles "maisons" à travers les confins du cosmos.Vous établirez de nouvelles colonies en construisant des stations spatiales, en gérant les besoins vitaux comme la chaleur, l'oxygène et l'électricité, tout en recherchant des ressources précieuses dans des régions sauvages inexplorées.

posted the 05/11/2021 at 09:00 PM by nicolasgourry