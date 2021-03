Éditeur : Microids

Développeur : Revolution Software

Genre : Aventure

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Q3 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Portugais / Turc / Néerlandais / Arabe.

Réalisé par Charles Cecil (créateur de la série Broken Sword), et sublimé par une direction artistique de Dave Gibbons (dessinateur légendaire de Watchmen), Beyond a Steel Sky n'est autre que la suite tant attendue du grand classique cultissime Beneath a Steel Sky.Vous incarnez Robert Foster... et quand un enfant est kidnappé lors d'une agression brutale, vous jurez de le ramener sain et sauf. Les indices vous conduisent alors à Union City, l'une des dernières méga-cités d'un monde à feu et à sang, gangrené par des guerres meurtrières et une crise politique.Union City est une utopie dans laquelle le peuple vit heureux sous l'autorité et l'étroite surveillance d'une I.A. bienveillante. Au programme : androïdes constamment vigilants, piazzas, bars et appartements design. Que désirer de plus ? Mais ne vous fiez pas aux apparences, cette cité n'est pas sans ses sinistres secrets...