Une Vidéo de gameplay Après 20 ans d'affrontements sanguinaires, le conflit s'est terminé dans les flammes lorsque les nazis ont lancé des missiles nucléaires sur l'Europe. Depuis, le cœur de Vieux Continent, devenu inaccessible au reste du monde, est nimbé d'un épais brouillard de mystères, de destruction et de radiations.Vous incarnez Szymon, un garçon de 12 ans qui découvre un bunker nazi alors qu'il sillonnait le désert nucléaire de la Pologne après le décès de sa mère. Il recherche un homme inconnu qui figure sur une photo à laquelle elle tenait par-dessus tout. Qui est cet homme ? Parviendrez-vous à le trouver ?

Éditeur : All in! Games Développeur : PolyAmorous Genre : Aventure/Narration Prévu sur PC/PS4/XOne Date de sortie : 24 Mars 2021 Langues : Français / Anglais / Allemand / Polonais / Italien / Japonais / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol.

posted the 03/10/2021 at 05:35 PM by nicolasgourry