Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Mediatonic

Genre : Battle Royale

Disponible sur PC/PS4

Prévu sur Switch/XOne

Date de sortie : Ete 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Fall Guys : Ultimate Knockout. Cet été sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Des hordes de concurrents en ligne, et les précipite sans ménagement dans une compétition maboule composée de rounds de plus en plus anarchiques où les participants sont joyeusement dézingués jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul ! Surmontez des obstacles bizarroïdes, bousculez des rivaux turbulents et défiez les lois inflexibles de la physique pour vous frayer un chemin jusqu'à la splendeur suprême ! Laissez votre amour propre au vestiaire et préparez-vous à subir des échecs burlesques avant de pouvoir espérer brandir fièrement la couronne !