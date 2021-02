Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Graceful Decay

Genre : Réflexion

Prévu sur PC/PS5/PS4

Date de sortie : 2 Mars 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois.

Le jeu parvient à transformer l'univers de façon répétitive à la façon d'un Maurits Cornelis Escher.Au centre de l'univers, vous serez un géant qui plane au-dessus des murs et des bâtiments. Continuez d'avancer et, plus le décor deviendra grand, plus vous vous sentirez petit. La moindre fissure sera alors un vrai gouffre.