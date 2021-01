Thème du jour :



OSTs/musiques du moment #3



Comme presque chaque fin de mois, pas de thème pour la rubrique de ce dimanche, partagez ce qui vous chante ^^



Pour ma part, je ne savais pas trop quoi vous partager ce mois-ci, je me suis donc dit que ce serait amusant de vous faire écouter quelques musiques de jeux méconnues de jeux tout aussi méconnus, que ce soit parce qu’ils ne sont jamais sortis du Japon ou parce qu’ils sont passés pour une raison ou une autre sous les radars. Je vous donne un bon point pour chaque jeu que vous connaissez dans la listeJe fais ça en vrac, il n’y a pas d’unité particulière entre les musiques si ce n’est le fait que ce soit des jeux méconnus chez nous sur différentes plateformes !Esper Dream est un jeu d’action/aventure avec éléments de RPG sorti sur NES en 87, par Konami. C’est d’ailleurs la compositrice d’un certain Castlevania à l’origine de la bande-son ! Ceci explique peut-être pourquoi cela, mais le thème principal que l’on entend en explorant les environnements du jeu est diablement catchy, quoique comme souvent à l’époque, assez court et répétitif.On connaît sans problème la version Megadrive de Wonder Boy V (alias Wonder Boy in Monster World chez nous), moins sa version PC-Engine qui a pour le coup drastiquement changé, tant sur le plan visuel que sonore. Le déroulement du jeu est le même, mais le casting de personnages a été intégralement remplacé, tout comme les musiques bénéficiant maintenant de la qualité CD. Un exemple ici avec le très paisible Village of Alsedo, mais les autres musiques du jeu ne sont pas en reste.Tout le monde connaît Bomberman, mais qui a déjà joué à ce jeu, qui n’a en réalité pas grand-chose à voir avec notre poseur de bombe ? Du peu que je sais, les B-Daman (jeu de mot sur « biidama », signifiant « billes » en japonais) étaient des jouets populaires dans le Japon des années 90, représentant un bonhomme avec une bille dans le ventre que l’on pouvait expulser pour renverser celles des autres. L’équivalent de nos pogs chez nous, je supposeLe jouet a eu pas mal de succès et a été décliné de plusieurs façons, dont Bomberman visiblement. Le jeu en lui-même se résume à une sorte de puzzle game où il faut parvenir à détruire toutes les bombes avec une seule bille, je ne suis pas allé très loin mais la musique m’est restée en tête pendant longtemps !Là on est sur du jeu très obscur ! Un jeu de gestion/simulation de tribu nomade dans le désert, avec un nécessité de gérer ses vivres, la diplomatie avec les tribus voisines et bien sûr les attaques de monstres lors des trajets, pour le peu que j’ne ai essayé (le jeu est très abscons quand on n’a pa le livret de règles...). C’est signé Idea Factory (à l’époque où à défaut d’avoir du budget, ils avaient des idées...) et c’est sorti sur Playstation, et si je ne suis pas allé loin dans le jeu bien que les jeu m’ait intrigué, les musiques, mêlant à la fois l’aspect tribal du désert et une douce mélancolie, m’ont en revanche paru merveilleuses.Vous avez sans doute au moins entendu parler de celui-ci, puisqu’après tout c’est l’une des rares réussites de Gamefreak parmi leurs licences indépendantes. Un excellent jeu de plate-forme de la GBA, très rythmé et punchy, à l’image de ses musiques endiablées. Même si vous n’avez pas fait le jeu, la bande-son vous rappellera sans doute la sonorité des musiques de Pokémon Rubis/Saphir... Normal, ce sont les mêmes compositeurs, à la même époque.Ridge Racer n’est pas ce qu’on pourrait appeler une licence méconnue, mais elle fut largement dépassée par Gran Turismo et d’autres à partir de la PS2, donc il est fort probable que vous ne connaissiez ni ce cinquième volet, présent dans le line-up de lancement japonais de la PS2, ni sa bande-son. Toujours centrée sur le rythme et la galvanisation, la musique des jeux de la licence est souvent hypnotique pour faire entrer le joueur/conducteur dans une sorte de transe lors des courses, à l’image de celle-ci. Faut aimer le style, moi j’adore ^^Ah, vous vous attendiez pas à la voir celle-là, hein ?Vous connaissez tous le jeu au moins de nom, mais y avez-vous touché ?Moi oui (pas longtemps, j’avoue), et si le concept rigolo au premier abord se montre vite répétitif, j’avoue avoir bien accroché aux musiques dans un style jazz ragtime très prononcé et fort entraînant. Rien que la musique des menus vous donne envie de bopper comme jamais ! ...Eh bah quoi ? Z’êtes pas contents de découvrir de nouvelles musiques ?Eh oui, DK a beau être une icône du JV, il n’en a pas moins connu un passage à vide assez long avec divers jeux aux concepts rigolos mais pas suffisamment aboutis pour être vendeurs. DK Jet Race est de ceux-ci, puisque tout repose sur le principe d’un jeu de course où il faut taper sur des bongos pour tourner et accélérer... Le concept tourne vite en rond, tout comme les musiques faut l’avouer, mais ces dernières ont le mérite de filer la pêche comme jamais !La licence Culdcept, sorte de jeu de cartes façon Magic couplé à un jeu de plateau façon Monopoly (ça a l’air bizarre dit comme ça mais je vous jure que c’est intéressant), a débuté sur Saturn et bien qu’elle soit restée discrète, elle a gagné son petit lot de fans. Elle a été ressuscitée pour un nouvel épisode sur 3DS, qui est bien évidemment resté très discret, malgré une sortie occidentale et même française ! (le soft n’a pas été traduit par contre)Niveau musical il y a en peu de tout surtout en début de jeu, comme celle-ci avec ses airs prononcés de flamenco, et évidemment beaucoup de pistes épiques. Le jeu se paye le luxe de voir une partie de ses musiques composées par Kenji Ito, faut dire.Voilà pour moi, j’espère avoir attisé votre curiosité sur au moins quelques-uns de ces titres et leurs OSTs, et n’hésitez pas à faire de même en partageant des thèmes peu connusMais encore une fois le but d’aujourd’hui est juste de partager nos musiques préférées sans prise de tête, et je serais aussi ravi d’écouter vos musiques du moment, donc faites comme vous l’entendez !Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !