Thème du jour :



The Legend of Zelda



C’est parti pour la grande valse des anniversaires ! Il va y avoir un paquet de séries et consoles cultes qui fêtent leurs 20, 25, 30 ou 35 bougies cette année 2021, honnêtement je ne sais pas si je vais pouvoir tout caser !



Pour se réconforter en ce morose mois de janvier, j’ouvre le bal avec la cultissime série The Legend of Zelda, que l’on n’a plus besoin de présenter, et qui fêtera ses 35 ans cette année ! En vérité, je suis même en avance d’un mois, puisque le premier Legend of Zelda est sorti le 21 février 1986 au Japon...



La série dispose de tellement de thèmes cultes que je ne pourrai évidemment pas tout citer, je n’en ai de toute façon pas l’intention et je vais me contenter de partager ce qui me plaît, non mais



Pour rappel, sont autorisées toutes les musiques issues d’un jeu estampillé Zelda (TOUS les jeux de la série, y compris les spin-offs et autres jeux obscurs qu’on préfèrerait oublier), ainsi que les arrangements, covers, remixs officiels ou non, y compris ceux présent dans les jeux Smash Bros, voire en caméo dans d’autres jeux Nintendo.



Faites-moi plaisir et rendez honneur à cette série mythique en musique !



On commence par celle-ci, parce que c’est là que tout a commencé...Et cette progression qui vous file des frissons, incroyable pour du son « 8-bits ». J’ai toujours préféré le côté dramatique de la version NES plutôt que la version Famicom Disk System, pourtant supposée avoir une meilleure qualité audio.Et on attaque avec un autre morceau culte, lui aussi avec une progression incroyable en début de morceau. Le morceau d’origine (cliquez ici pour l’écouter) était déjà exceptionnel, mais son réarrangement pour Smash Bros Melee lui donne une autre dimension, certes plus dynamique pour convenir au rythme des combats, mais pas moins mystérieuse pour autant. Je ne suis d’ailleurs sans doute pas le seul à avoir connu cette musique via Melee plutôt que via le jeu original. Avouez-le, on prenait le stage du temple d’Hyrule pour sa vastitude, mais aussi pour pouvoir écouter la musique en boucleLà encore un thème incroyable, qui parvient avec son rythme de marche militaire et sa mélodie teintée de courage à représenter l’aventure de Link dans le monde des ténèbres, seule lueur d’espoir dans un monde sombre et hostile.Définitivement une de mes préférées de la série avec cette espèce de mandoline endiablée et cette flûte aux sonorités indiennes ! Il y a aussi dans cette version (celle de l’OST) une basse qui s’ajoute et qui rend le morceau encore meilleur à mes yeux. Basse qui n’apparaît pourtant pas dans le morceau sur console... Bon, on va mettre un peu de côté les morceaux cultesUne piste magnifique et incroyablement mélancolique, qui se joue pourtant lorsqu’on a libéré un des géants. Loin de féliciter le joueur, elle lui fait prendre conscience de toute la gravité de la quête de Link et du destin du monde de termina, définitivement plus sombre que ceux habituels dans la série.Probablement ma piste préférée du jeu, elle aussi empreinte de mélancolie mais surtout de mysticisme. Les capacités sonores de la GBC sont à mon sens utilisées à merveille !Là encore une piste très mélancolique, et en même temps inquiétante, entêtante, car elle joue sur la distance du son, s’éloignant et se rapprochant comme pour faire pression sur le joueur... elle survient dans le 6ème donjon, alors que Link commence déjà à comprendre la véritable identité de l’île de Cocolint et de ses habitants. Une des nombreuses pistes magnifiques du jeu, qui là encore a plus d’impact dans sa version GB.Bien plus relaxante et éthérée, quasi-divine, la musique que l’on entend dans le sanctuaire des éléments, là où Link apprend à manier les techniques de l’épée de quatre (vive la VF), et qui est reprise à quelques autres moments du jeu. Une musique qui m’a pas mal marqué à l’époque pour son côté très apaisant justement !Pour rester sur les thèmes relaxants... eh bien on pourrait citer l’intégralité ou presque de l’OST de Breath of the Wild ! Mais je me contenterais de citer ce morceau, qui résume à lui tout seul l’atmosphère contemplative du jeu et l’émerveillement du joueur face à des paysages paisibles et d’une beauté primitive. Grandiose.Les Bois de Farore version Twilight Princess, encore un thème relaxant et pourtant avec une pointe d’angoisse lui aussi... ce qui correspond à l’ambiance assez oppressante de cet opus, et met en garde le joueur dès le début de l’aventure. Surtout que ces bois sont bien moins accueillants qu’ils en ont l’air... En totale opposition avec les Bois de Farore de Skyward Sword (cliquez pour écouter), dont le thème est beaucoup plus sautillant et guilleret, ce qui ne m’empêche pas de beaucoup l’apprécier !Je remets un peu de Majora, cette fois dans sa version 3DS car je trouve cette version plus pêchue ! (oui, je reconnais que ça tient à peu de chose...) Un des rares thèmes joyeux du jeu sous forme de farandole médiévale pour illustrer le Palais Mojo. Un très bon thème qui reste fortement en tête et qui pourtant semble être un peu oublié, d’où sa place ici !Parfois Zelda, c’est juste des thèmes rigolos qui restent en tête (le thème des maisons dans OoT, le thème des Kokiri, ou la plupart des thèmes des mini-jeux de la série), et celui-ci est particulièrement entraînant ! On croise ces fameux pirates très ponctuellement dans les deux jeux, mais la musique nous fait bien comprendre que leur présence est plus comique qu’autre chose. Son style très jazz des années 70 me fait énormément penser à la chanson des morts dans Les Noces Funèbres ! (cliquez pour voir, tout ça)Parce qu’il faut bien un peu de thèmes épiques dans cette playlist et parce que j’adore particulièrement celui-ci, voici le thème du ciel dans Skyward Sword ! Il retranscrit parfaitement la liberté et la sensation grisante du vol à dos d’oiseau, malgré ce qu’on peut dire de ces passages dans le jeu, et m’aura finalement bien plus marqué que le thème principal.Un autre genre de musique épique aux airs de western, qui correspond parfaitement à l’épopée sur rail de cet épisode ! J’ai tout de suite accroché à celle-ci, que je vous partage histoire de proposer aussi un thème d’Overworld, même si pas le plus célèbreUne dernière piste épique et pleine de bravoure pour le dernier donjon de AlbtW ! Une fois de plus, une de mes musiques préférées du jeu (et qui plus est une originale, même si les arrangements issus de Zelda 3 sont aussi excellents !) autant pour sa mélodie pleine d’espoir que pour la transformation progressive de celle-ci au fur et à mesure des paliers du château atteints !Je n’allais pas partir sans citer Ocarina of Time, d’autant que vous ne vous attendiez sans doute pas à ce que je cite celle du boss finalUne piste bien plus lourde et pesante qu’épique, à l’image de Link submergé par la taille de Ganon et de ses deux énormes épées, pour un final grandiose dans les flammes. Du grand art.Et pour terminer cette grosse sélection en beauté, et aussi parce que finalement, je crois que la meilleure façon d’écouter la musique des jeux Zelda est d’écouter leurs versions orchestrales, je vous propose ici le medley issu du CD anniversaire pour les 25 ans de la série ! A écouter à fond bien sûr !Comme vous le voyez, je me suis fait plaisir sur le partage, et j’ose espérer que vous ferez de mêmeIl y a tellement de bonnes musiques dans la série et qui sont toujours un plaisir à écouter que c’est justement l’occasion d’en profiter !BONUS : Parce qu’il y a des millions de cover sur Zelda sur le net et qu’il serait dommage de passer à côté, je vous mets ici certaines de mes préférées !DOUBLE BONUS : Deux covers excellentes que j’ai découvert hier de musiques des fameux jeux Zelda maudits, ce qui prouve qu’on peut parfois faire des merveilles même avec un matériau de base qui sent bien mauvaisUn peu côté shmup SNES/Megadrive sur celui-ci, vous ne trouvez pas ?Et celui-là aurait pu être tiré d’un certain Castlevania sur PC-EngineSur ce, je retourne finir Breath of the WildRadio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !