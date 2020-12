Dans ce monde où la magie s'est presque entièrement éteinte, des forces ennemies malveillantes inquiétées par vos pouvoirs élémentaires vous accusent de sorcellerie. Il vous revient donc de vaincre l'armée superstitieuse de l'archiduchesse qui vous pourchasse au travers de forêts luxuriantes, de cavernes profondes et de sommets montagneux gelés ; sans oublier de libérer les villageois emprisonnés et de les conduire en lieu sûr pour reprendre possession de votre foyer.

posted the 12/03/2020 at 08:40 PM by nicolasgourry